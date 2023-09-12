Успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку: що нам дає звільнення Опитного

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов визначив стратегічні питання стосовного Опитного.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

“Це важливо тому, що ми певною мірою зможемо убезпечити від ворожих атак 9-й мікрорайон... міста-фортеці Авдіївка. До того ж Опитне – це прямий маршрут (там буквально 2-3 кілометри) до Спартака, а Спартак – це вже передмістя міста Донецьк”, - зазначив експерт.

Селезньов повідомив, що українська армія навряд чи буде штурмувати велике місто. Але російські окупаційні війська будуть змушені переміщувати додаткові ресурси на цю ділянку фронту.

“Самопроголошена квазідержавне угрупування під назвою "ДНР" вважає це місто своєю столицею... Відповідно, чим блище українська армія буде наближатися до Донецька, тим більш знервованими будуть настрої в студіях умовних Кисельова, Соловйова та Скабєєвої, бо надто високі ризики. Очевидно, що українська армія навряд чи буде штурмувати влоба величезне місто, але те, що воно додасть зайвого клопоту російської окупаційної армії, бо вона зараз змушена буде переміщувати додаткові ресурси на цю ділянку фронту – це очевидно”, - наголосив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині.