Успіхи ЗСУ на фронті посилюють позиції України на майбутніх переговорах з РФ - Держдеп

У Держдепі розповіли, коли стануть можливими переговори між Україною та Росією.

Кожен ефективний день контрнаступу ЗСУ, кожен звільнений чи захищений дюйм території посилюють позицію України на майбутніх переговорах з Росією.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс.

Там вважають, що переговори між Україною та Росією стануть можливими, коли "хоч хтось з'явиться з іншого боку столу", і успішний наступ ЗСУ працює саме на такий результат.

Також читайте Втрати Росії: за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та збили по два ворожі літаки і гелікоптери

За словами Прайса, завдання США зараз полягає в тому, щоб продовжувати надавати допомогу в галузі безпеки, якої потребує Україна.

Він зазначив, що є прямий зв'язок між тим, що відбувається на полі бою, і тим, що зрештою відбуватиметься за будь-яким майбутнім столом переговорів. Прайс наголосив: необхідно, щоб Україна перебувала у максимально вигідному становищі, якщо і коли такий стіл переговорів виникне.

Нагадаємо, українські захисники змусили тікати окупантів з Харківщини, і агресорці Росії довелося визнати свою поразку на цій лінії фронту. Чиновники та федеральні засоби масової пропаганди активно обговорюють причини невдачі путінських військ.

Призведе до розвалу Росії - дані про реальні втрати рашистів потрапили в Мережу

Читайте також: