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Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: в ISW розповіли, де просунулись військові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: в ISW розповіли, де просунулись військові

Збройні сили України біля річки Дніпро / Фото: Associated Press

Військові ЗСУ просунулись на лівому березі Херсонської області.

Військові Збройних сил України продовжують наземні операції на лівому березі Херсонської області – 13 листопада вони просунулися вперед. 

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW. 

Як повідомляють в ISW з посиланням на російських блогерів, ЗСУ наразі зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Водночас, за словами іншого воєнкора РФ, росіянам вдалося витіснити українських військових з невстановлених позицій поблизу Кринків. За даними окупантів, ЗСУ нібито провели невдалі наступальні маневри поблизу Кринків.

Як стверджує інший російський мілблогер, ЗСУ намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки. 

"Окупанти використовують вогневу міць, щоб перешкодити перекиданню особового складу та матеріальних засобів військових України на лівий берег", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Кринків діють підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот).

Нагадаємо, в ISW розповіли, навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра.

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Дата публікації
Перегляди
1841
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