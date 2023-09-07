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Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: окупанти здаються в полон, спалено 59 одиниць військової техніки

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: окупанти здаються в полон, спалено 59 одиниць військової техніки

Збройні сили України на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські військові назавжди втратили три склади боєприпасів.

Українські військові на Таврійського напрямку напрямку мають успіхи. ЗСУ звільнили ще декілька кілометрів нашої землі.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Вчора воїни Сил оборони Таврійського напрямку мали певні успіхи південніше Роботиного та західніше Вербового. Звільнено ще пару кілометрів української землі. Також що знаково, на мою думку, російські окупанти продовжують здаватися в полон. Вчора їх було шість, а за останній тиждень зберегти собі життя вирішили понад 20 осіб”, - розповів Олександр Штупун.

За його словами, минулої доби наші воїни знищили 59 одиниць ворожої військової техніки, зокрема: один танк, 13 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та міноментів, три протитанкових засоби, 30 різного роду безпілотників та шість одиниць автомобільної техніки.

Крім того, окупанти назавжди втратили три склади боєприпасів. Загальні втрати противника в особовому складі склали 307 осіб. Штупун уточнив, що зараз бойові дії відбуваються між першою та другою російськими лініями оборони.

Нагадаємо, що розвідка Пентагону припускає, що наступ ЗСУ може завершитися за 6-7 тижнів.

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Дата публікації
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