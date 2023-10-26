Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: українці знищили майже 500 окупантів та важку техніку

Українські військові на Таврійському напрямку знищили два російських міномети “Тюльпан”, ЗРК “Тор” та ще 460 військових РФ.

Про це повідомили у зведенні від Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Як стало відомо, українські захисники протягом доби виконали 1056 вогневих завдань. Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. ЗСУ вдалося знищити два російських міномети “Тюльпан” калібру 240 мм, які росіяни використовували для ураження фортифікаційних споруд.

Крім того, окупанти втратили 10 артилерійських систем, дев’ять бойових машин піхоти, дев’ять безпілотників, шість автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Також військові злочинці РФ втратили 13 танків.

“Мінуснули” Сили оборони та одну ППО та три склади з боєприпасами. Водночас на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти перегруповуються через значні втрати.

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