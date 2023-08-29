Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: знищено три сотні російських солдатів

Українські військові мають просування на Таврійському напрямку. Російських окупантів відкидають подалі.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.

“За останню добу втрати ворога становили 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1). Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога”, - розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів.

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