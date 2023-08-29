Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: знищено три сотні російських солдатів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
589
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: знищено три сотні російських солдатів

Українські військові

За останню добу втрати ворога становлять 327 осіб.

Українські військові мають просування на Таврійському напрямку. Російських окупантів відкидають подалі.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.

“За останню добу втрати ворога становили 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1). Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога”, - розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що ЗСУ на Куп’янському напрямку ударним дроном знищили техніку окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
589
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація