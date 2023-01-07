Успіхи ЗСУ поблизу Кремінної можуть стати загрозою для окупантів поблизу Бахмута – британська розвідка

Ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для росіян на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Останні три тижні бої точаться здебільшого на лісистій місцевості на захід від Кремінної

"Оскільки хвойний ліс забезпечує деяке укриття від спостереження з повітря навіть взимку, обидві сторони, швидше за все, щосили намагаються точно коригувати артилерійський вогонь", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, бої на цьому напрямку зводяться до операцій піхоти на коротких дистанціях. Однак британська розвідка зазначає що успіхи українських військових поблизу Кремінної можуть стати загрозою для окупантів поблизу Бахмута.

"Російське командування, швидше за все, розцінить тиск навколо Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського сектора, який, на їхню думку, є ключовим для забезпечення можливості будь-якого майбутнього наступу для окупації решти Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація біля Кремінної

Траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни "просідають" в напрямку Кремінної, тому стягують туди ще більше мобілізованих та зеків-"вагнерівців".

Після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області – Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування українських військових на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.

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