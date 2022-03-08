Жодних успіхів із окупації України найближчим часом не буде: в НАТО озвучили прогноз для Росії

Жодних успіхів із окупації України найближчим часом не буде: в НАТО озвучили прогноз для Росії

На думку представника НАТО, одним зі слабких місць російської арміє є логістика ведення бойових дій.

Росія не зможе досягнути найближчими днями жодних успіхів в захопленні територій України.

Про це заявив представник НАТО CNN, який захотів залишитися анонімом.

"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. Вони вкладають все, що у них є, і все ще домагаються дуже невеликого прогресу. Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами", - йдеться у повідомленні агентства.

Чиновник вказав на проблеми у логістиці російської армії. На його думку, саме через це армія Росії не зможе окупувати Україну, бо вона за два тижні таки не змінила тактику ведення бойових дій.