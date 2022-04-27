Успіху не мають, із втратами відійшли: в напрямку Запоріжжя окупанти намагалися покращити тактичне положення військ

Успіху не мають, із втратами відійшли: в напрямку Запоріжжя окупанти намагалися покращити тактичне положення військ

Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ, під прикриттям вогню артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пального, проводять повітряну розвідку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у зайнятому росіянами селі Кінські Роздори, що в Пологівському районі Запорізької області, російські окупанти займаються мародерством, а також ведуть перепис населення.

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