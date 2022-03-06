Успішна контратака: під Сєвєродонецьком ЗСУ розгромили загін російських окупантів (фото)

Знищено три бойові машини піхоти та два військові автомобілі противника.

У неділю, 6 березня, українські воїни провели успішну контратаку на ворога в околицях Сєвєродонецька, знищивши передовий загін російських військ.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідні фото.

“Українська армія ефективно обороняє Сєвєродонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі”, - відзначив журналіст.

Під час оборони зайнятих позицій підрозділи ООС на Донбасі успішно відбивають атаки противника та завдають йому великих втрат.

Нагадаємо, цього ж дня під Миколаєвом українські воїни розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які 2014 року перейшли на бік РФ у Криму.