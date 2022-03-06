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Успішна контратака: під Сєвєродонецьком ЗСУ розгромили загін російських окупантів (фото)

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© facebook/Юрій Бутусов
© facebook/Юрій Бутусов
© facebook/Юрій Бутусов
© facebook/Юрій Бутусов

Знищено три бойові машини піхоти та два військові автомобілі противника.

У неділю, 6 березня, українські воїни провели успішну контратаку на ворога в околицях Сєвєродонецька, знищивши передовий загін російських військ.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідні фото.

“Українська армія ефективно обороняє Сєвєродонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі”, - відзначив журналіст.

Під час оборони зайнятих позицій підрозділи ООС на Донбасі успішно відбивають атаки противника та завдають йому великих втрат.

Нагадаємо, цього ж дня під Миколаєвом українські воїни розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які 2014 року перейшли на бік РФ у Криму.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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