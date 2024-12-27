Успішна операція ГУР: були ліквідовані троє капітанів російської армії (фото)

Розвідка здобула інформацію про заплановану зустріч російських офіцерів, і розробила план операції.

Внаслідок успішної операції вдалося ліквідувати трьох офіцерів керівного складу російських військ. По них був завданий удар з HIMARS, а після прибуття евакуаційної групи – удар дронами.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Успішну операцію з ліквідації ворожих офіцерів провели працівники Департаменту активних дій ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем та оперативного угруповання військ "Таврія".

Військова розвідка здобула інформацію про заплановану зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази російських військ, які беруть участь у війні у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних розвідка розробила план операції. До неї своїми силами та засобами долучились ОУВ "Таврія", СБС і тактична група "Тайфун" СБУ.

У ГУР описали подробиці операції:

"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони".

У результаті було ліквідовано трьох російських офіцерів:

капітан Дмитро Нагорний – командир 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Григорій Крохмальов – заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Юрій Фомін – командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки вороги.

Ліквідовані капітани російської армії / Фото: ГУР Міноборони України

До слова, втрати Росії у війні проти України на 27 грудня становлять 782 510 бійців убитими і пораненими.

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