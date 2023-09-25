Успішний удар по ЧФ РФ у Севастополі показує, що Кримський міст буде знищено - експерт

Знищення вищої офіцерської ланки командного складу у Севастополі - "це нищівний удар для РФ".

Успішний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі підіймає питання, чи зможуть окупанти захищати об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Кримський міст.

Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Ми бачили, що деякі інциденти, які траплялися саме з цим мостом - це в першу чергу викликані якимись надводними об'єктами. Але, якщо говорити про ракетні удари, то поки що ефективні ракетні удари по мосту не наносилися. Генштаб Збройних Сил України розглядає такий варіант безумовно, але оскільки досі не було нанесено ракетних ударів,то це говорить про те, що поки що такої можливості немає", - сказав він.

Коваленко припускає, що просування сил оборони України в Запорізькій області дозволить Україні більш ефективно використати ті засоби ураження, які ми маємо на озброєнні, для знищення мосту.

Він додав, що знищення вищої офіцерської ланки командного складу - "це нищівний удар для РФ саме по цій ланці".

"Це велика кількість офіцерів, які приймають безпосередньо участь в загальній системі управління не тільки Чорноморської флотилії, а також були представники сухопутних військ, які мали стосунок до командування на театрі бойових дій в південній частині материкової України", - зауважив він.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ.

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