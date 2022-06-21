Успішний "улов" української авіації: повітряні сили знищили два безпілотники, 10 броньованих машин та ворожу ракету

Успішний "улов" української авіації: повітряні сили знищили два безпілотники, 10 броньованих машин та ворожу ракету

Повітряні Сили Збройних Сил України за добу 21 червня знищили два склади боєприпасів окупантів, два безпілотники, 10 броньованих машин ворога, та збили ворожу авіаційну ракету.

Зокрема, на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ.

Про результати "улову" повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗС України.

"Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня; Х-59. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що росіяни дійсно захопили Тошківку. Але спростував чутки про оточення біля Лисичанська.

Чому ЄС потрібна Україна: 5 причин від міжнародного телемарафону

Читайте також: