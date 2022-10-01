Успішно "передислоковані" або в пакети, або в полон: Міноборони України потролило "вимушений" відступ РФ з Лимана

У Міністерстві оборони України потролили так звану "передислокацію російських військ з Лимана на більш вигідні позиції" .

Українська армія поблизу Лимана взяла в оточення російське угруповання. Окупанти почали втечу. Своєю чергою у Міноборони РФ це назвали вимушеною "передислокацією військ на більш вигідні позиції".

У Міноборони України подякували Міністерству оборони РФ "за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0", йдеться на офіційній сторінці українського відомства у твітер.

"Дякуємо "Міністерству оборони" РФ за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?", - йдеться у дописі.

We thank the “Ministry of Defense” of for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - взявши таким чином російське угруповання в оточення.

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

Про поразку окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

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