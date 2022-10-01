Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Успішно "передислоковані" або в пакети, або в полон: Міноборони України потролило "вимушений" відступ РФ з Лимана

Дата публікації
Перегляди
3224
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Успішно "передислоковані" або в пакети, або в полон: Міноборони України потролило "вимушений" відступ РФ з Лимана

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Міністерстві оборони України потролили так звану "передислокацію російських військ з Лимана на більш вигідні позиції" .

Українська армія поблизу Лимана взяла в оточення російське угруповання. Окупанти почали втечу. Своєю чергою у Міноборони РФ це назвали вимушеною "передислокацією військ на більш вигідні позиції".  

У Міноборони України подякували Міністерству оборони РФ "за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0", йдеться на офіційній сторінці українського відомства у твітер.

"Дякуємо "Міністерству оборони" РФ за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 жовтня українські війська зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор. Перед цим ЗСУ звільнили п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - взявши таким чином російське угруповання в оточення. 

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

Про поразку окупантів у Лимані навіть визнали в Міноборони РФ. Там заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

Морпіх з "Азовсталі" Михайло Діанов вперше розповів про виживання і мрії під обстрілом і в полоні

Морпіх з "Азовсталі" Михайло Діанов вперше розповів про виживання і мрії під обстрілом і в полоні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація