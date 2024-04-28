Успішно тримають оборону на сході: Мусієнко закликав не розносити "зраду" щодо відходу ЗСУ від Очеретиного

Збройні Сили України доволі вдало та успішно тримають оборону на Сході, попри те, що ворог переважає за чисельністю, кількості артилерії та авіації. російські війська ведуть наступ на Донецькому напрямку із 10 жовтня 2023 року, відколи розпочали масовані штурми позицій в Авдіївці.

Про це сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Дуже дивно бачити і чути як намагаються рознести "зраду" щодо відходу наших військ від Очеретиного та Бердичів... За цей час, Українські Сили Оборони, попри затримку допомоги від США, зуміли збити наступальний темп ворога, нанести максимальні втрати та не дати прорвати лінію фронту", - написав Олександр Мусієнко.

Військовий експерт водночас повідомив, що з деяких рубежів ЗСУ довелось відступити і, можливо, доведеться ще, на тактичному рівні.

"Все ж усе зроблено для того, аби ворог не розвинув оперативно-стратегічного успіху. Українським Силам доводиться застосовувати маневри на окремих напрямках, в тому числі по відходу на підготовлені позиції оборони. Мета - збереження життя і здоров’я особового складу. Варто розуміти, що ворог, окрім територіальних здобутків прагне виснажити наші підрозділи. Тому іноді відхід на інші позиції дає можливість ефективніше облаштуватися на нових ділянках оборони і вже звідти зупинити ворога", - зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що така тактика краща, ніж триматись за позиції, де ворог тисне дуже потужно більшою кількістю сил, як було в Очеретиному та Бердичах.

"А іноді, це ще й свідомі дії аби розтягнути логістичні лінії ворога і заманити в пастку", - додав він.

За словами Мусієнка, зараз Сили Оборони виборюють дуже важливий час, коли допомога від США почне надходити в більших обсягах, що дасть можливості зупинити російський наступ.

"Також вважаю неприпустимим намагання дискредитувати військових та командування Зюройних Сил України, за безпідставними звинуваченням та маніпуляціями щодо подій на фронті. Потрібно підтримувати наших бійців та командирів на чолі із Головнокомандувач ЗС України", - закликав Мусієнко.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про американські винищувачі F-16, що з'являться в Україні тільки за наявності належного захисту аеродромної інфраструктури.

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