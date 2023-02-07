"Успішно відпрацював по окупантах": прикордонники показали знищення дроном ворога (відео)

Прикордонники у складі Сил оборони на півдні України продовжують знищувати ворога. За допомогою дрона-камікадзе вони ліквідували російських військових та ворожу техніку.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Виявити скупчення живої сили противника та бронетехніки вдалось завдяки роботі прикордонної аеророзвідки.

"По вказаних координатах влучно спрацював безпілотник-камікадзе та артилерія, завдавши ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик.

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