Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Успішно відпрацював по окупантах": прикордонники показали знищення дроном ворога (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
757
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Успішно відпрацював по окупантах": прикордонники показали знищення дроном ворога (відео)

Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідували чергову партію російських загарбників.

Прикордонники у складі Сил оборони на півдні України продовжують знищувати ворога. За допомогою дрона-камікадзе вони ліквідували російських військових та ворожу техніку.  

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Виявити скупчення живої сили противника та бронетехніки вдалось завдяки роботі прикордонної аеророзвідки.

"По вказаних координатах влучно спрацював безпілотник-камікадзе та артилерія, завдавши ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик.

Читайте також:

Мінус бойовий літак: українські прикордонники збили ворожий штурмовик над Бахмутом

Мінус бойовий літак: українські прикордонники збили ворожий штурмовик над Бахмутом

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
757
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація