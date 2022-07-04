Успішною була лише третя спроба: захисник Маріуполя розповів про обмін та моральний тиск росіян

Успішною була лише третя спроба: захисник Маріуполя розповів про обмін та моральний тиск росіян

Російські окупанти в полоні морально тиснули на захисників Маріуполя.

Вони запевняли українських захисників, що Україна нібито відмовляється їх обмінювати.

Про це у коментарі ТСН сказав український воїн

Він зазначив, що росіяни заявляли, нібито Україна не хоче їх повертати додому. Таким чином окупанти морально тиснули на захисників України. Також він розповів, що перед успішним обміном було дві спроби, які провалились.

"Перший обмін, число не згадаю, нас вже повантажили в автобуси з госпіталя. Ми від’їхали на 500 метрів, і сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати", - каже оборонець Маріуполя.

Майбутній обмін зривався двічі, але зараз частина звільнених захисників нарешті відпочивають в українській лікарні. Їх відгодовують та забезпечують усім - від одягу до телефонів, аби вони могли поговорити з рідними. Чи не усі потребують додаткового медичного нагляду. Як кажуть лікарі, за хворими в полоні росіяни доглядали лише так, щоб ті не померли.

Нагадаємо, бійці із "Азовсталі" розповіли, які умови створили росіяни в полоні.

Також Арестович розповів, що захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч військових.

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