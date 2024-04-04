Установки для запуску "Оніксів" в Криму: Гуменюк прокоментувала

В тимчасово анексованому Криму армія Російської Федерації має установки, з яких він випускає протикорабельні ракети "Онікс" по Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Коментуючи запитання з приводу того, що на мисі Тарханкут (Крим) є установки для запуску "Онікс", вона наголосила - інформація про це була в різних каналах. При цьому Гуменюк наголосила: вони офіційно не підтверджують таку інформацію.

"Ми знаємо, що у ворога на тимчасово окупованому півострові є декілька подібних установок. Вони час від часу їх розгортають на різних позиціях для завдання як балістичних ударів, так і зброєю надзвуковою типу ракет "Онікс", які дуже важко збивати системами ППО", - розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що окупанти роблять це тоді, коли не мають успіхів вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що росіяни збільшили застосування балістики з Криму. Зокрема, тому часто лунають повітряні тривоги через загрозу балістики.

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