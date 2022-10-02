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Усунення Путіна елітою може бути одним з варіантів вирішення кризи в Росії - експерт

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Усунення Путіна елітою може бути одним з варіантів вирішення кризи в Росії - експерт

Фото: Associated Press

Російська еліта хоче берегти чинну модель влади в Росії.

Російська еліта хоче усунути президента Росії Володимира Путіна, щоб зберегти чинну модель влади.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив політичний експерт Валерій Клочок.   

"У мене складається чітке враження, що реалізовується сценарій усунення від влади Путіна на даному етапі. Це не так просто, бо є кілька кланів, які дотичні до внутрішньополітичних процесів в РФ. Згадаємо того самого Патрушева, який активно працює щодо питання усунення Путіна", - зазначив експерт. 

За його словами, це один із варіантів виходу з ситуації для самої РФ. Завданням номер один для російської еліти є утримання існуючої моделі влади. Вони можуть зробити те, що їм радять західні партнери – вийти на кордони 1991 року.

"Вони можуть зробити те, що їм радять західні партнери – вийти на кордони 1991 року і зберегти Росію в цій моделі. Путін якраз не є в одному руслі з намірами цієї політичної групи… Якщо їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою і набагато гіршою. Їх просто розчленують", - підсумував Клочок.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому в поразці РФ у Лимані винен президент.

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