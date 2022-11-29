Усунути загрозу Росії з Чорного моря можна: дипломат назвав єдиний спосіб

Україні від західних партнерів необхідне постачання ракет дальністю на 300 км, щоб зникла ця загроза.

Дипломат, ексголова МЗС України, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огризко впевнений, що забрати загрозу РФ з Чорного моря можна. Для цього потрібно добре озброїти Україну, яка самостійно усуне цю небезпеку.

Таку він дипломат висловив в етері "Еспресо".

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"Щодо слів генерального секретаря НАТО Столтенберга, що Альянс буде збільшувати свою присутність та контроль, це лише прекрасні слова, тому що нема розв'язання нагальної проблеми, щоб прибрати загрозу з боку РФ у Чорному морі. А прибрати можна лише одним способом – озброїти Україну, яка сама усуне цю небезпеку", - сказав надзвичайний і повноважний посол України.

На його думку, щойно партнери нададуть Україні ракети дальністю на 300 км - загроза з боку Чорноморської флотилії РФ зникне.

"Туреччина вже в цьому плані робила добру справу, яку може продовжувати робити, вона може заборонити входження російських воєнних кораблів в акваторію Чорного моря через протоки Босфор і Дарданелли. Відповідно, Росії нікуди буде діватися, а все, що у неї залишилося, вона швиденько пережене до Новоросійська. От і вся історія з загрозою в Чорному морі", - додав він.

Чи може Україна знищити Чорноморський флот РФ

На думку полковника запасу Петра Черника, Україна завдяки морським дронам та ракетам "Гарпун" отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії. Він упевнений, що морські дрони можуть знищити ЧФ РФ. Черник додав, що Чорноморський флот РФ "вже давно не є паритетною силою в Чорному морі".

Найнебезпечніший апарат, який залишається в Чорному морі - це підводні човни класу "Варшав'янка". Станом на кінець листопада їх є щонайменше чотири, і вони можуть запускати ракети "Калібр" з підводного положення.

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