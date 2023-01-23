"Усвідомили, що ніхто не зустрічатиме квітами: у ГУР розповіли, як змінилася тактика російської армії

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, як змінилася тактика російських окупантів за 11 місяців повномасштабної війни.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Так, за його словами, росіяни тепер почали більш реально оцінювати потужність ЗСУ, чого не було на початку широкомасштабного вторгнення.

"Тоді, у лютому, вони ж заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому це були БТГр, батальйоні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що окупанти також почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб.

"Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби - щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям. А ще тактика "Вагнера", яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім в Соледарі. Вони намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це - хвиля за хвилею йде попри колосальні людські втрати, які вони несуть", - пояснив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

Бої за Донецьку область

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ під Бахмутом і Соледаром кидає велику кількість своїх підрозділів у бій. Зокрема і мобілізованих, які не мають бойового досвіду, та зеків з ЧВК "Вагнер". На цьому напрямку окупанти несуть величезні втрати, але попри це продовжують штурмувати позиції ЗСУ.

За словами експертів, Путін наразі має на меті вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте, навряд чи ця мета буде досягнута.

Більше того, військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі ТСН.ua заявив, що армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу. Однак Снєгирьов не вірить, що наступальні дії РФ матимуть успіх.

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