Уся Донецька область - без світла через російські обстріли: очільник ОДА розповів деталі

Через російські обстріли жителі усієї Донецької області залишилися без світла.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що окупанти пошкодили електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на всій території регіону.

Деталі повідомив голова Донецької обласної військової адміністраці Павло Кириленко.

"Через бойові дії знеструмлено північ області, передусім Бахмутський та Краматорський райони. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК "Укренерго" на території області. Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — усі найбільші міста на вільній території Донеччини", - йдеться у дописі посадовця.

За його словами, зараз фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання. В ОДА наголошують, що хочуть відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації.

"Росіяни б'ють цілеспрямовано по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області", - зауважив Кириленко.

Нагадаємо, раніше Краматорська міська рада повідомляла, що зникло живлення на трансформаторній підстанції (ТП), що надавала електроенергію для усієї області.

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