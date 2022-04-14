"Уся голівка була посічена": у Харкові загинула дитина після обстрілів окупантів

"Уся голівка була посічена": у Харкові загинула дитина після обстрілів окупантів

У момент трагедії хлопчик грався на вулиці.

У приватному секторі в Харкові, в районі Лисої гори, після російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик та жінка — мати двох дітей. На місці вибуху досі лежать іграшки.

Про це пише "Суспільне".

Олександр Черкасов показує місце загибелі сусідської дитини — 12-річного Вадима.

"Я коли прибіг, він лежав. Там не було ніяких шансів. Там уся голівка була посічена", — згадує Черкасов.

Молодша, 4-річна Марійка, перебуває в лікарні з осколковими пораненнями. Обстріл заскочив дітей, коли вони гралися на вулиці. Тепер мешканці донедавна тихих вулиць, налякані, думають евакуюватися. Куди наступного разу можуть прилетіти російські снаряди, ніхто не знає.

Раніше стало відомо, що в Україні через збройну агресію Росії, війська якої вбивають мирних людей і нищать будинки й інфраструктуру, загинули вже 197 дітей, ще щонайменше 548 дітей постраждали.

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