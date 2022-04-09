"Уся Європа - мішень для РФ": Зеленський закликав підтримувати прагнення України до миру, щоб зупинити катастрофу

"Уся Європа - мішень для РФ": Зеленський закликав підтримувати прагнення України до миру, щоб зупинити катастрофу

Президент наголосив, що для європейських країн допомога Україні - це не просто моральний обов'язок, а і стратегія захисту.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому вся Європа повинна підтримувати нашу країну в боротьбі з російською агресією. Він переконаний, що Росія несе загрозу не лише українській державності та свободі, а й всьому "європейському проєкту".

Про це очільник держави заявив під час відеозвернення до українського народу ввечері 9 квітня.

"Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле - швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи.

Саме тому це не просто моральний обов'язок всіх демократичних держав, всіх сил Європи - підтримувати прагнення України до миру. Це власне стратегія захисту для кожної цивілізованої держави.

Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир. Мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всім.

Бо російська агресія не мала на меті обмежуватися лише однією Україною, лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проєкт - ось мішень для Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

Читайте також:

Міг воювати в Україні: в Росії затримали солдата, який записував відео сексуального насильства над немовлям (18+)

"Для Австрії принципово примусити Росію до миру": Зеленський подякував Негаммеру за підтримку

Україна провела третій обмін полоненими: хто повертається додому