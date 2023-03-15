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Усю Україну вкотре охопила повітряна тривога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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2619
Час на прочитання
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Усю Україну вкотре охопила повітряна тривога

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Сирени звучать у всіх регіонах держави вже втретє за день.

Масштабна повітряна тривога вже втретє лунає в усій Україні 15 березня.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Звуки сирен лунають в усіх областях України та в АР Крим. Залишайтесь в укриттях або використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.

За даними моніторингових чатів, тривога пов'язана з активністю російської військової авіації.

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Нагадаємо, напередодні в Україні теж одразу кілька разів за день оголошувалась масштабна тривога через, як пояснили в Повітряних силах, активність тактичної авіації РФ, ракетних комплексів та польоти МіГ-31. 

Зауважимо, що Росія вранці 15 березня збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі, які мають на борту до 28"Калібрів".  

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Дата публікації
Перегляди
2619
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