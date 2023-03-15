Усю Україну вкотре охопила повітряна тривога

Сирени звучать у всіх регіонах держави вже втретє за день.
Масштабна повітряна тривога вже втретє лунає в усій Україні 15 березня.
Про це свідчать дані на мапі тривог.
Звуки сирен лунають в усіх областях України та в АР Крим. Залишайтесь в укриттях або використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.
За даними моніторингових чатів, тривога пов'язана з активністю російської військової авіації.
Нагадаємо, напередодні в Україні теж одразу кілька разів за день оголошувалась масштабна тривога через, як пояснили в Повітряних силах, активність тактичної авіації РФ, ракетних комплексів та польоти МіГ-31.
Зауважимо, що Росія вранці 15 березня збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі, які мають на борту до 28"Калібрів".
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