"Усюди трупи валяються": окупант скаржиться на жахливе становище росіян в Україні: перехоплення ГУР

Окупант скаржиться, що доводиться битися з іншими загарбниками за їжу.

Російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли зі сторони ЗСУ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, яке опублікувало чергове перехоплення розмови російського загарбника зі знайомим.

У розмові російський війсковий заявив, що його відправили на три дні на передову, зіткнувся "з такою ху***ою, від якої він досі в а**є".

"Сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі", - розповідає окупант.

Також він поскаржився на велику кількість трупів російських військових, коли його перекинули на чергову позицію.

"Просто трупи валяються навколо всюди", - бідкається російський військовий.

Також він розповів, що командування загарбникам майже нічого не видає і іноді вони повинні битися між собою за їжу.

Нагадаємо, що у зведенні Генштабу ЗСУ за 1 квітня вказується, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої йдуть за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Також раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявляв, що російська армія не змогла виконати завдання диктатора Володимира Путіна під час так званого "великого наступу".

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