"Утихомирити" Путіна неможливо: у Британії назвали спосіб перемоги над Росією

На агресію Росії, яка напала і варварськи нищить Україну, треба відповідати тільки силою.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає небезпечними спроб и "утихомирити" кремлівського диктатора Путіна і закликає світ забезпечити поразку РФ.

Про це повідомляє Telegraph з посиланням на британське МЗС.

"Російську агресію не можна утихомирити. На неї потрібно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями. Тепер ми вже не можемо забрати ногу з педалі газу", - сказала вона.

Очільниця МЗС Британії наголосила, що Захід має засвоїти уроки історії після того, як Путіну пішли на поступки, а він вторгся до Грузії, Криму та Донбасу.

"Ми маємо бути невблаганними і добиватися перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. Зараз ми не можемо прибрати ногу з педалі акселератора", - додала Трасс.

Нагадаємо, у Великій Британії відкрито кримінальну справу проти близького до Путіна олігарха.

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