Утікають автобусами в Крим: у Генштабі повідомили про масове дезертирство в армії РФ

Для розшуку втікачів та повернення їх на бойові позиції на півдні України росіяни були змушені використовувати вертольоти.

Значні втрати, яких завдають ЗСУ російським окупантам на південному фронті, викликають у них небажання воювати і підштовхують до масових втеч із бойових позицій.

Про це повідомили в п’ятницю, 9 вересня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові відзначили, що в армії РФ, яка окупувала частину території південних областей України, значно погіршується морально-психологічний стан та зростає кількість дезертирів.

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“На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї”, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше на півдні України російські окупанти добровільно піднімали білий прапор і здавалися у полон.

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