"Утиски русинів на Закарпатті": РНБО викрила російську пропагандистку, яка поширює фейки

"Утиски русинів на Закарпатті": РНБО викрила російську пропагандистку, яка поширює фейки

Російська пропагандистка та голова гільдії міжетнічної журналістики РФ, член комісії з питань патріотичного й духовно-морального виховання дітей та молоді Маргарита Лянге поширює фейки про Україну.

Вона заявляє про нібито утиски русинів на Закарпатті, що є неправдою.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російська пропагандистка заявляє, що нібито на Закарпатті порушуються права національних меншин, зокрема русинів. Їм нібито забороняють розмовляти русинською мовою, що є неправдою. Адже за даними перепису 2001 року, лише 10 тис. закарпатців (0,8% населення області) назвали себе русинами. Русини розмовляють русинською мовою, яку лінгвісти відносять до діалекту української.

"Згідно чинного законодавства України, примушення громадян до відмови від своєї національності заборонено. Поки жодна з країн не включила Маргарита Лянге до санкційних списків, попри активну участь в інформаційній війні проти України", - йдеться у повідомленні.

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