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Втретє за декілька годин: частину України охопила повітряна тривога

Слід перебувати в укриттях.

У деяких областях України 2 лютого звучить повітряна тривога. Втретє за декілька годин є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях де оголошено повітряну тривогу!", - зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 11:49 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Вінницька
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Херсонська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Миколаївська
  • Одеська

Нагадаємо, цього ж дня у низці областей України вже оголошувалася повітряна тривога не лише через загрозу балістики.

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