"Утричі більше людей працює в штабах, ніж на фронті": нардеп про те, як замінювати бійців ЗСУ

Кількість людей, які працюють у штабах, значно перевищує число військових на передовій. Чому так склалося, які наслідки це має для обороноздатності України та як можна покращити систему ротації бійців ЗСУ? Відповіді на ці питання — у коментарі народного депутата.

В ЗСУ в три рази більше людей працює в штабах, ніж на фронті. Треба проводити аналіз, щоб замінити військових.

Про це сказав нардеп Сергій Євтушок.

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Нардеп наголосив, що з ПСУ у піхоту переводять фахівців, без яких просто неможливо обслуговувати авіацію.

"Ми, як суспільство, маємо отримати відповідь: чия це вказівка? Бо Заяви президента та Сирського - це дуже класно. А хто ж давав таку команду з Повітряних сил забрати спеціаліалістів-техніків? Конкретне прізвище", - каже Євтушок.

Він наголошує: потрібно проводити комплексний аналіз. Починати треба від того, що відбувається в штабах, які розташовані у тилу.

"У три рази більше людей працює в штабах, ніж у зоні бойових дій. Нібито у ЗСУ, але по факту - десь на західних рубежах", - констатував народний депутат.

Зокрема, вважає Євтушок, слід звернути окрему увагу на пенсіонерів - представників силових структур.

"Вони у 35-40 років вийшли на пенсію. Багато з них воює, я знаю. Вони мобілізовані й служать. Але багато з них без проблем перебувають на пенсії. Вони могли б замінити", - підсумував Сергій Євтушок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

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