Утримання у Василівці евакуаційних автобусів та понад 4 тисячі врятованих українців: результати роботи гумкоридорів за 11 квітня

Третій день російські війська блокують у Василівці проїзд евакуаційних автобусів.
Впродовж 11 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 354 громадян України.
Про результати роботи гуманітарних коридорів за добу 11 квітня повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона зауважила, під час роботи гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуаціїдо Запоріжжя доїхали 3 854 людини. З них:
- з Маріуполя – 556 людей
- з 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь
"Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Третій день з боку росії порушуються домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст. Попри це, ми будемо продовжувати прориватись до наших людей", - зауважила Верещук.
Окрім цього, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 513 людей. Водночас, як наголосила Верещук знову порушувався режим тищі з боку окупаційних військ.
Нагадаємо, на понеділок, 11 квітня, українська та росіська сторони погодили дев'ять гуманітарних коридорів.
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