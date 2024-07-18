Утримання плацдарму в Кринках: морпіх відверто розповів про криваві бої на лівому березі Херсоншини

Під час операції із захоплення та утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини у селі Кринки найважчою була переправа через Дніпро.

Про це розповів командир взводу десантно-штурмової роти 2 батальйону 37 окремої бригади морської піхоти з позивним "Кот", який упродовж 10 тижнів виконував тут поставлене завдання.

Про переправу на лівий берег

За його словами, дістатися до лівого берега морським піхотинцям вдалося лише з п’ятого разу.

Також читайте ЗСУ відійшли від Кринок та ще одного села — ЗМІ

"Перші чотири [спроби] були невдалими через щільний вогонь ворога, тому задля збереження життя та здоров’я особового складу командири приймали рішення "відкотитись" назад. І наступної ночі після крайньої спроби командир роти сказав готувати свою групу до виїзду. Цей раз виявився вдалим, на лівий берег я плив у першому човні", - пригадує морпіх.

"Кот" зауважив, що власне переправа була найскладнішим етапом цієї операції, а після закріплення на позиціях допомагала взаємовиручка та надійність бойових побратимів.

"Я знаю, що ані вони мене, ані я їх не залишу в скрутній ситуації", - пояснив він.

Про "м'ясні штурми" окупантів

Український морпіх зазначив, що ворог постійно намагався повернути контроль над втраченими позиціями, застосовуючи тактику "м’ясних" штурмів: стрілецькі бої відбувалися щодня, а за добу противник сім-вісім разів кидався в атаку.

"От ми "хлопнули" одну їхню групу, а за ними пре ще одна. Проте за два місяці таких штурмових дій, а також через велику кількість "відмовників" з їхньої сторони, чисельність особового складу противника значно зменшилась. Це було видно за кількістю бійців у їхніх штурмових групах. На початку їх було по шестеро-семеро, потім по п’ятеро. А під кінець моєї ротації штурмові групи противника складалися з трьох-чотирьох бійців", - розповідає боєць.

Про хитру тактику ворога

При цьому Кот зазначив, що морським піхотинцям доводилося протидіяти добре навченим ворожим солдатам – і десантникам, і спецпризначенцям. Під час штурмів окупанти діяли злагоджено, а коли не знали, де позиція ЗСУ, одна людина з групи починала швидко переміщатися в різні напрямки, ведучи хаотичний вогонь - прострілювала.

"Таким чином [один з ворогів] намагався відвести вогонь на себе, щоб решта їхніх бійців побачили, звідки по ньому йде вогонь. Проте, хто б проти нас не стояв, ми вдало виконували свої завдання та без сумніву вселили страх перед морською піхотою серед їхніх підрозділів", - пояснив тактику окупантів боєць.

Про побратимство українських морпіхів

"Кот" наголосив, що успішно стримувати атаки ворога допомагала злагодженість його підрозділу та відчуття побратимства.

Також читайте Вихід ЗСУ з Кринок: експерт пояснив необхідність такого кроку та як це вплине на окупантів

"Я мав змогу двічі евакуюватись з Кринок, але відмовлявся. Бо який сенс з того, якщо там залишались мої побратими? Так само і багато хто з нашого колективу мав таку можливість, але всі як один казали: "Нікого зі своїх ми тут не залишимо". От яким складом ми туди зайшли, таким і мали вийти, це було рішення кожного з нас", - розповідає морпіх.

Після двох з половиною місяців активних бойових дій підрозділ "Кота" вивели з лівого берега. Наразі бійці продовжують виконувати бойові задачі, навчають особовий склад, тренуються самі.

"Ми отримали дуже цінний досвід у Кринках, я б сказав, навіть унікальний. Цей досвід передаємо й іншим бійцям. Ми маємо ставати краще, сильніше. Такий шлях морського піхотинця", - сказав "Кот".

Новини ТСН онлайн 16:00 18 липня. Відкуп від покарання, подорожчання пального і бої за Кринки

Нагадаємо, раніше журналісти видання "Слідство.Інфо" повідомили, що під час боїв на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області, які тривали 9 місяців, українські втрати склали понад 1000 осіб.

Читайте також: