"Утримайтесь від оцінок бойових дій": в РНБО звернулися до блогерів та журналістів

"Утримайтесь від оцінок бойових дій": в РНБО звернулися до блогерів та журналістів

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Генштаб ЗСУ закликали всіх блогерів, журналістів та лідерів громадської думки утриматися від оцінок бойових дій, рішень командирів та не поширювати свої прогнози як безапеляційно доконаний факт майбутнього.

Лише вище військове керівництво має повну інформацію про воєнні дії та може робити достовірні прогнози.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД в мережі 30 квітня.

"Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів, зокрема посилаючись "на власні джерела". Даючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створите інфоприводи для роспропаганди", – повідомили в Центрі.



В ЦПД закликали дотримуватися чітких правил оприлюднення інформації:

Не транслювати переміщення військових.

Не знімати місця обстрілів та роботу ППО.

Ретельно перевіряти інформацію перед її оприлюдненням.

"Довіряйте лише офіційним джерелам. У нас підступний ворог, який використовує все, щоб завдати нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках! Працюйте на державу, а не проти неї!" – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони та ЗСУ закликали українців не поширювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, адже внаслідок цього ворог знову може атакувати.

На Луганщині продовжуються масовані обстріли міст – людям радять не виходити з домівок (жестовою мовою)

Читайте також: