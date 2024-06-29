Утримували на окупованих територіях, а також у Білорусі: подробиці від ГУР про 53-й обмін полоненими

Десять громадян України, які перебували в російському полоні, 28 червня повернулися додому.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у п'ятницю, 28 червня, відбувся 53-й обмін полоненими між Україною та РФ від початку повномасштабного вторгнення окупантів. До України вдалося повернути 10 цивільних, яких незаконно утримували на окупованих територіях, а також у Білорусі.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, загалом від 24 лютого 2022 року з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими визволили 3310 українців та українок, переважно військових.

Андрій Юсов наголосив, що сам факт утримання цивільних українців у російському полоні свідчить про геноцидний характер війни.

"Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців з російської неволі є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною, що ворог скоює воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право", - зазначив представник ГУР.

Юсов додав, що двоє священників греко-католицької церкви Гелета й Левицький були заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву. Вони перебували у надзвичайно важких умовах під великим тиском.

"Пан Наріман – за те, що не відмовився від своєї кримськотатарської та української ідентичності... Інші приклади – Олена Пех – вчителька, і про всіх можна так говорити", – зазначив він.

Андрій Юсов зауважив, що цього разу частину заручників повернули з території Білорусі.

Юсов додав, що 53-й обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів та Святого престолу у Ватикані. І наголосив, що Україна боротиметься, за кожного громадянина, де б вони не перебували.

Нагадаємо, Зеленський показав відео повернення 10 полонених з РФ до України.

Читайте також провідні новини дня: