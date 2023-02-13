Утримуємо селище під своїм контролем: у ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Красної Гори біля Бахмута

Заява про взяття Красної Гори Донецької області російськими військами "не відповідає дійсності", заявив представник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

"Там ідуть постійні бої. Ми утримуємо його під своїм контролем", — сказав він у коментарі CNN.

Бахмут залишається у центрі основної атаки Росії, сказав він. Череватий додав, що російські війська мали можливість обстрілювати шляхи до Бахмута. За його словами, українські сили зараз "ведуть контрбатарейні бої".

"У нас є можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених", — сказав він.

Міноборони країни-агресорки РФ на брифінгу 13 лютого оголосило, що "добровольці штурмових загонів" начебто зайняли населений пункт Красна Гора в Донецькій області.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що росіяни отримали наказ від Путіна захопити Бахмут до 20 лютого. Через це на фронті очікується пожвавлення бойових дій.

Раніше окупанти намагались штурмувати Вугледар. Полковник СБУ розповів, що там росіяни втратили велику колону своєї техніки.

Мапа війни на 13 лютого: Наступ Росії вже почався

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