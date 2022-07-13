Утримують позиції та намагаються не допустити просування ЗСУ: в Генштабі розповіли, що окупанти роблять на Харківському напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку зосередили основні зусилля на утриманні та недопущенні просування наших військ.

На Харківському напрямку росіяни утримують свої позиції та намагаються недопустити просування українських військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Як стало відомо, українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі окупанти поповнюють запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

“Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти залишили одну зі своїх військових баз.

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