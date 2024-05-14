Ув'язнення за ухилення від мобілізації – яке покарання загрожує

Яка відповідальність загрожує у разі ухилення від мобілізації.

Військовозобов’язаному громадянину України, який ухиляється від мобілізації, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, або військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність

Якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає у разі, якщо людина оновила дані у ТЦК та СП, пройшла військово-медичну комісію та була визнана придатною до служби, але відмовилась йти на службу до Збройних сил України. Або, якщо особа систематично ухиляється від мобілізації.

Це стаття 336 Карного кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період" згідно з якою особа карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Який терміни ув'язнення загрожує

Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України:

за статтею 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років обмеження волі;

за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із низки резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років позбавлення волі;

за статтею 337 "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів" передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до одного року виправних робіт у разі ухилення, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

За законом після попередження, у разі повторного порушення, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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