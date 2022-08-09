Увага! Крим. Повітряна тривога: мережа "вибухнула" мемами на "бавовну" на окупованому півострові (фото)

У вівторок, 9 серпня, на головному аеродромі тимчасово окупованого Криму, що розташований в Новофедорівці, пролунала серія потужних вибухів.

Через вибухи росіяни почали масово втікати з українського півострова. У мережі публікують відео, на яких видно, як на під'їзді до Кримського мосту - величезні затори із охочих втекти із півострова.

Реакція українців на події у Криму не забарилася. ТСН.ua зібрав найяскравіші меми на "бавовну" у Новофедорівці.

Користувачі соціальних мереж "попереджають" росіян, які окупували український півострів, про те, що у Криму "скоро буде лунати сигнал повітряної тривоги".

Тим часом генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пожартував, що скоро у продажі з'явиться нова марка.

Також юзери відреагували на брехню Міністерства оборони РФ, що вибухи у Новофедорівці сталися начебто через "детонацію авіаційних боєприпасів".

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула написав: "Коли не прикриває ППО – прикриває пропаганда, версіями про "окурок", "детонацію несколькіх боєпріпасов", "пожар при погрузкє". Чули, знаємо. Слава ЗСУ! Крим – це Україна!"

Це я біжу показувати усім новини про Крим pic.twitter.com/ohXK0rQpTI — Mary Kravchenko (@sea_inside3) August 9, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму, зокрема у Новофедорівці.

Окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Новофедорівці. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. Про те, що відбувається на півострові - читайте ТУТ.

Тим часом у Кремлі заявили, що причиною вибухів у Новофедорівці стала "детонація авіаційних боєприпасів". Окрім цього, у Міноборони РФ повідомляють, що начебто під час вибухів ніхто не постраждав. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

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