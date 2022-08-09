Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Увага! Крим. Повітряна тривога: мережа "вибухнула" мемами на "бавовну" на окупованому півострові (фото)

Дата публікації
Перегляди
8405
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Увага! Крим. Повітряна тривога: мережа "вибухнула" мемами на "бавовну" на окупованому півострові (фото)

Фото з відкритих джерел

У вівторок, 9 серпня, на головному аеродромі тимчасово окупованого Криму, що розташований в Новофедорівці, пролунала серія потужних вибухів.

Через вибухи росіяни почали масово втікати з українського півострова. У мережі публікують відео, на яких видно, як на під'їзді до Кримського мосту - величезні затори із охочих втекти із півострова. 

Реакція українців на події у Криму не забарилася. ТСН.ua зібрав найяскравіші меми на "бавовну" у Новофедорівці.

Користувачі соціальних мереж "попереджають" росіян, які окупували український півострів, про те, що у Криму "скоро буде лунати сигнал повітряної тривоги". 

Тим часом генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пожартував, що скоро у продажі з'явиться нова марка. 

Також юзери відреагували на брехню Міністерства оборони РФ, що вибухи у Новофедорівці сталися начебто через "детонацію авіаційних боєприпасів". 

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
©

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула написав: "Коли не прикриває ППО – прикриває пропаганда, версіями про "окурок", "детонацію несколькіх боєпріпасов", "пожар при погрузкє". Чули, знаємо. Слава ЗСУ! Крим – це Україна!"

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму, зокрема у Новофедорівці.

Окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Новофедорівці. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. Про те, що відбувається на півострові - читайте ТУТ.

Тим часом у Кремлі заявили, що причиною вибухів у Новофедорівці стала "детонація авіаційних боєприпасів". Окрім цього, у Міноборони РФ повідомляють, що начебто під час вибухів ніхто не постраждав. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8405
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація