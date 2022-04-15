"Увесь світ має хвилюватися": Зеленський сказав, що треба бути готовими до застосування Путіним ядерної зброї

"Увесь світ має хвилюватися": Зеленський сказав, що треба бути готовими до застосування Путіним ядерної зброї

Він наголосив, що треба не боятися, а бути готовими.

Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, що всі країни світу повинні бути готові до того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України.

Про це український президент сказав в ексклюзивному інтерв'ю з Офісу президента в Києві 15 квітня, пише CNN.

Зеленський зауважив, що Путін може вдатися до ядерної або хімічної зброї, тому що не цінує життя народу України.

"Не тільки я – увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не справжня інформація, але це може бути правда", – сказав Зеленський, виступаючи англійською мовою.

"Хімічна зброя – вони повинні це зробити, вони могли це зробити, для них життя народу – це нічого. Тому треба думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я думаю", – сказав президент України.

Нагадаємо, в ЦРУ попередили, що заяви Росії про застосування тактичної ядерної зброї в Україні не слід сприймати легковажно. Кремль може вдатися до такого кроку, оскільки Москва продовжує зазнавати труднощів на полі бою.

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