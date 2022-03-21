Увесь світ з нетерпінням чекає на смерть Путіна - російський журналіст

Журналіст констатував, що думки та емоції не матеріалізуються, адже "ця істота" почувається чудово.

Російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров заявив, що увесь світ вперше з нетерпінням чекає на смерть однієї людини - президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України.

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Про це Невзоров 20 березня сказав під час публічного виступу в Ізраїлі.

Він констатував, що думки та емоції не матеріалізуються, адже "ця істота" почувається чудово. Більше того, його емоційний стан стабільний.

ТСН.ua публікує промову журналіста без змін.

"І важливо розуміти, що, мабуть, ніколи ще за останні принаймні 80 років світ не чекав з таким нетерпінням, з таким болем і з такою надією на смерть однієї єдиної людини. Мільйони людей прокидаються і тицяють пальцями у свої айфони, айпеди, телефонують, сподіваючись, що вони побачать заголовки газет - "Путін мертвий".

Вони не бачать цього. Бажання побачити ці всього лише два слова настільки велике і настільки непереможне, що ми можемо тільки констатувати, що думки та емоції не матеріалізуються. Ця істота почувається чудово. Більше того, як висловився його прессекретар Пєсков, у нього ідеальний емоційний стан – стабільний.

Такий, як і має бути у людини, за наказом якої вбили тисячі людей, знесені міста, знесені діти, розірвані навпіл старі, старенькі, все палає. А у нього ідеально стабільний стан", - сказав Невзоров.

Нагадаємо, що у 2021 році Невзоров передбачив війну Росії з Україною та говорив про страшну поразку РФ.

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