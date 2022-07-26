"Увесь світ зацікавлений, щоб Путін програв": конгресмен США пояснив причину нападу РФ на Україну

Путін намагається розширити територію Росії брутальною неспровокованою агресією в Україні, яка є суверенною державою. І нині увесь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб йому це не вдалося.

Про це заявив голова комітету Збройних сил Палати представників США Адам Сміт в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Путін просто намагається бандитським чином здобути контроль над іншими країнами. Але центральний принцип сучасного світу – це суверенність кордонів на мапі. Не можна розширювати свою територію силою. Україна – це суверенна держава. Вся Україна, в кордонах навіть до кінця Холодної війни. А Путін намагається розширити територію Росію брутальною неспровокованою агресією. Це не тому, що Путін відчував загрозу, а тому, що він хотів розширити територію Росії силою. Увесь світ зацікавлений в тому, щоб йому це не вдалося", - сказав Адам Сміт.

За його словами, якщо Путіна не зупинить Україна і йому вдасться силою відібрати територію, це означатиме, що будь-хто зможе це зробити будь-де.

"А Путін не планує зупинятися на Україні. Він зазіхає на інші території. Китай зазіхає на інші території. Тож ми маємо це чітко донести: не можна забирати чужу суверенну територію силою. Тому я думаю, що він є великою загрозою не лише для України, але і для світового миру та стабільності", - наголосив голова комітету Збройних сил Палати представників США.

Нагадаємо, російський опозиціонер повідомив, коли і за яких умов режим Путіна може спіткати крах.

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