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Увірвалися "на характері": воїни-гвардійці демонструють, як з оточення евакуювали пораненого бійця (відео)

Увірвалися "на характері": воїни-гвардійці демонструють, як з оточення евакуювали пораненого бійця (відео)

Гвардійці провели евакуацію бійця, пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку / Фото: скриншот з відео

Гвардійця було доправлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

Гвардійці "Червоної Калини" провели евакуацію пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянам, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення у бою.

Гвардійця було доправлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше єгері-десантники відбили декілька хвиль м’ясних штурмів на Покровському напрямку.

Як єгері-десантники відбивали м’ясні штурми на Покровському напрямку

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