Увійшли до квартири і умисно відкрили вогонь по людях: у Торецьку російські солдати розстріляли цивільних

У Торецьку військові РФ навмисно вбили двох жительок та поранили одного цивільного.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права", — повідомили у прокуратурі.

Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста Торецьк, де перебували троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє жінок загинули на місці, а чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, станом на 24 листопада у Торецьку тривають жорсткі бої. Там ЗСУ ліквідовують до сотні російських солдат щодня.

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