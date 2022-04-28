"Уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків": генсек ООН після звірств окупантів відвідав Бородянку (фото)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Бородянку під Києвом, яка пережила російську окупацію.
Селище Бородянка неподалік від столиці України - Києва, яке значно постраждало через російську окупацію, відвідав генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Про це інформує Управління ООН із координації гуманітарних питань.
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають. Війна у ХХІ столітті неприпустима", — сказав Гутерріш.
Нагадаємо, що 26 квітня генсек ООН зустрівся із Володимиром Путіним. У середу, 27 квітня, він зустрівся із Володимиром Зеленським.
Раніше в ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну.
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