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"Уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків": генсек ООН після звірств окупантів відвідав Бородянку (фото)

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"Уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків": генсек ООН після звірств окупантів відвідав Бородянку (фото)

Управління ООН із координації гуманітарних питань

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Бородянку під Києвом, яка пережила російську окупацію.

Селище Бородянка неподалік від столиці України - Києва, яке значно постраждало через російську окупацію, відвідав генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Про це інформує Управління ООН із координації гуманітарних питань.

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають. Війна у ХХІ столітті неприпустима", — сказав Гутерріш. 

Нагадаємо, що 26 квітня генсек ООН зустрівся із Володимиром Путіним. У середу, 27 квітня, він зустрівся із Володимиром Зеленським.

Раніше в ООН назвали шокувальну кількість українців, які можуть виїхати з країни через війну.

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