Уздовж усієї лінії зіткнення армія РФ обстрілює позиції ЗСУ усіма наявними засобами артилерії та авіації - Генштаб

Практично уздовж усієї лінії зіткнення РФ продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій українських військ та руйнувати цивільну та військову інфраструктури.
Щодо ситуації в блокадному Маріуполі, Генштаб ЗСУ наголошує, незважаючи на оголошений "режим тиші", ворог відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь".
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 травня.
"На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Здійснено імітацію святкування так званого “дня перемоги” для російських засобів масової інформації в окремих захоплених населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.
Як повідомляли раніше, російські війська проводять наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.
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