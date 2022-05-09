Уздовж усієї лінії зіткнення армія РФ обстрілює позиції ЗСУ усіма наявними засобами артилерії та авіації - Генштаб

Уздовж усієї лінії зіткнення армія РФ обстрілює позиції ЗСУ усіма наявними засобами артилерії та авіації - Генштаб

Практично уздовж усієї лінії зіткнення РФ продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій українських військ та руйнувати цивільну та військову інфраструктури.

Щодо ситуації в блокадному Маріуполі, Генштаб ЗСУ наголошує, незважаючи на оголошений "режим тиші", ворог відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 травня.

"На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Здійснено імітацію святкування так званого “дня перемоги” для російських засобів масової інформації в окремих захоплених населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Як повідомляли раніше, російські війська проводять наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.