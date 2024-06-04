Уже 2 доби по Харкову не прилітають російські С-300: в чому причина

За словами депутати облради, Харкову стало трохи легше, відколи Захід дозволив бити по Росії своєю зброєю.

Вже дві доби росіяни не б'ють по Харкову з С-300. Це пов'язано з тим, що на Заході дозволили бити їхньою зброєю по території РФ.

Про це заявив депутат Харківської облради Олександр Скорик, передає "Київ 24".

"У нас дві доби по території саме Харкова не прилітають ракети з С-300. Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території наших сусідів. І ЗСУ просто взяли і знищили їхні деякі установки. У нас тривоги тільки пов'язані з КАБами і вильотами російської авіації", – каже Скорик.

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення. Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля", є дуже складно.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

ЗСУ 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

Військовий експерт Мусієнко відповів, чи відведе після цього Росія свої системи ППО від кордону.

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