Уже 300 епізодів: в Україні продовжують фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) документує воєнні злочини російських окупантів проти культурної спадщини України.
Станом на 5 травня 2022 року було зафіксовано 300 таких епізодів у різних областях України. Найбільше з них у Харківській (88), Донецькій (62) і Київській областях (49).
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці в Facebook.
"Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок звірств російських військових проти культурної спадщини України. Жоден ганебний епізод не має залишитися поза увагою міжнародних кримінальних проваджень. Росіяни мають знати - покарання невідворотнє.
Вдячний кожному українцю за допомогу в документуванні випадків пошкодження чи руйнації наших культурних пам'яток", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадуємо, руйнування об'єктів культурної спадщини - це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.
МКІП також просить українців, пам'ятаючи про особисту безпеку, допомагати документувати злочини Росії на національній платформі за цим посиланням. Усі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.
Нагадаємо, в РНБО українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги 9 травня через високу ймовірність масових обстрілів РФ.
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