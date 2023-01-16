Уже майже рік переносять: Путін поставив Герасимову новий термін захоплення Донбасу

Глобальні цілі зі знищення українців як окремого народу і нації та знищення України Путін не змінив.

Російський президент-диктатор Володимир Путін вкотре поставив новий термін захоплення Донбасу, а також формування певної зони безпеки. Такий наказ він віддав новому командувачу угруповання російських військ в Україні Валерію Герасимову.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок — це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, — це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня. Рік, як вони "3 дні беруть Київ". Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу", - переконаний Юсов.

У ГУР наголосили, що глобальної мети - знищення українців як окремого народу і нації, і знищення України як незалежної держави - Путін не змінив.

Воєнна ситуація у Донецькій області

На сьогодні Бахмутський напрямок є найгарячішим на фронті. Жорсткі битви йдуть за Соледара та Бахмут. Втім, сили оборони України продовжують тримати оборону в Соледарі та на підступах до міста.

Зазначимо, російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі "за взяття Соледара", попри те, що за українське місто все ще тривають бої.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Пригожину важливо захопити Донецьку область через власні інтереси. Олігарх нібито хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута на Донеччині.

Кремль готує новий напад на Україну

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