"Уже небіжчик": Неїжпапа заінтригував заявою, коли буде знищений Кримський міст

Командувач ВМС впевнений, що Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року.

Кримський міст, незаконно збудований Росією під час окупації, буде зруйнований вже цього року.

Про це заявив командувач Військово-Морськими Силами ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю українському журналістові Дмитру Гордону.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні, в цьому році точно (міст буде знищений. – Ред.)", – зазначив він.

На запитання, чи можна вважати Кримський міст "небіжчиком", Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, що перший вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня 2022 року.

У ніч на 17 липня 2023 року на Кримському мості вдруге пролунали вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

12 серпня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна".

14 жовтня минулого року окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом.

У ГУР відповіли, що знищення Кримського мосту "станеться саме тоді, коли потрібно".